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Эвелина Бледанс пришла на кинопремьеру в блузке покойной Гурченко

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Эвелина Бледанс пришла на кинопремьеру в блузке покойной Гурченко
Знаменитости
Источник фото: @bledans

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс появилась на премьере картины «Онегин» в эксклюзивном и очень дорогом образе. По информации КП, Бледанс взяла на прокат блузку самой Людмилы Гурченко.

Подобрала образ в стиле 19-го века

Таким образом Эвелина пыталась соответствовать стилистике фильма. Она подбирала образ в стиле 19-го века, а одежда Гурченко подходила идеально. Знаменитость подчеркнула, что взяла блузку ныне покойной актрисы в аренду всего лишь на один день - уже на следующий день вещь отправится в музей.

«Эта блузка Людмилы Марковны Гурченко, которая, как мне кажется, очень к месту здесь. Она снова уедет в музей завтра», - сказала она.

При этом Эвелина отметила, что блузка не просто ей очень понравилась и гармонично вписалась в образ, но как будто бы придала сил и стимулировала её творческий полёт. Актриса убеждена, что вещь Гурченко дает ей положительную энергию. Эвелина надеется, что после такого перфоманса у неё появятся новые творческие идеи.

К слову, ранее Эвелина Бледанс получила ценный подарок от мужа Людмилы Гурченко - её костюм.

Информационное агентство «Informing»

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Эвелина Бледанс
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Эвелина Бледанс пришла на кинопремьеру в блузке покойной Гурченко

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