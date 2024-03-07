Галкин схлестнулся с женой Михайлова после скандала с Пугачевой

Похоже, что в сети разгорается нешуточный скандал, пишет gazeta.ru. Видеообращение Аллы Пугачевой к Стасу Михайлову потрясло многих, но больше всего возмутилась жена шансонье, Инна, которая попросила мужа Примадонны, Максима Галкина* следить за тем, какие вещи его жена выгладывает в сеть.

Но это все просто так не закончилось, поскольку шоумен не оставил публикацию жены Михайлова без ответа. Он обратился к Инне, заявив, что она ошиблась адресом. Он предположил, что ее речами управляет Станислав, а свою жену он назвал свободным человеком.

«Если Вам будет интересно мое личное мнение о гражданской позиции Вашего супруга, и о том, что «уехавшие артисты будут ползти куда-то на коленях», я Вам напишу подробно и боюсь, что Вам больше понравится краткое дурак (в оригинале используется более грубое слово)», — написал шоумен.

В ответ жена Михайлова написала, что разногласия не помешают ей сохранять теплые чувства к Пугачевой. Инна также подчеркнула, что у каждого своя правда.

Ранее Пугачева подшутила над высказываниями Стаса Михайлова о том, что эмигрировавшие звезды «приползут» на коленях в Россию. При этом певица записала видеообращение, где хриплым голосом изображала «старую, безголосую певицу». Она, шутя, заметила, что встала бы на колени, но возраст не позволяет.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ