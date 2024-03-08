Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих

Блогер Настя Ивлеева после грандиозного скандала, связанного с «голой» вечеринкой, появилась внезапно в социальной сети. Она записала видеообращение в честь Международного женского дня 8 марта.

В своем поздравлении ведущая подчеркнула, что женская красота непревзойденна, она способна исцелять, поддерживать даже в самые трудные моменты. Настя выразила уважение к женщинам-военнослужащим, медсестрам, врачам, пожелав им здоровья, благополучия, счастья.

Ивлеева скромно упомянула, что ей сегодня исполняется 33 года. Блогерша поздравила всех, кто также отмечает свой день рождения. Это видеообращение, к слову, стало первым после того, как она временно прекратила появление в связи со скандалом и чередой проверок.