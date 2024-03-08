Информинг » Знаменитости » Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих

Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих

Image 16+
Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

Блогер Настя Ивлеева после грандиозного скандала, связанного с «голой» вечеринкой, появилась внезапно в социальной сети. Она записала видеообращение в честь Международного женского дня 8 марта.

В своем поздравлении ведущая подчеркнула, что женская красота непревзойденна, она способна исцелять, поддерживать даже в самые трудные моменты. Настя выразила уважение к женщинам-военнослужащим, медсестрам, врачам, пожелав им здоровья, благополучия, счастья.

Ивлеева скромно упомянула, что ей сегодня исполняется 33 года. Блогерша поздравила всех, кто также отмечает свой день рождения. Это видеообращение, к слову, стало первым после того, как она временно прекратила появление в связи со скандалом и чередой проверок.

Информационное агентство «Informing»

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пока Заворотнюк болеет: грустный Петр Чернышев появился на кинопремьере

Сегодня, 16:18

Жителей России разозлило возвращение актрисы Яны Трояновой

Сегодня, 15:18

Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих

Сегодня, 14:28

Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой

Сегодня, 14:28

Певец Сергей Рогожин предложил выгнать артиста Сергея Шнурова из Петербурга

Вчера, 21:23

Галкин схлестнулся с женой Михайлова после скандала с Пугачевой

Вчера, 19:23

Эвелина Бледанс пришла на кинопремьеру в блузке покойной Гурченко

Вчера, 00:43

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

6-03-2024, 17:28

Юлия Паршута рассказала о походе в виртуальный загс с Марком Тишманом

6-03-2024, 17:13

Уехавший из России актер Трескунов ищет деньги на существование в Испании

6-03-2024, 15:23

Стас Михайлов вспомнил, как «дал по морде» Сергею Шнурову из-за оскорбительной песни о нем и Фриске

6-03-2024, 14:48

Певец Филипп Киркоров не смог добиться того, чтобы ему снизили налог на имущество

6-03-2024, 00:43

Продюсер Фадеев назвал свой экс-проект Serebro «ужасом» и «адом»

5-03-2024, 19:33

Билан рассказал, как мошенники от его имени развели на 400 тысяч рублей его друга

4-03-2024, 23:28

Отмененный Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и оскандалился

4-03-2024, 20:28

Актер Ливанов ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по территории РФ

4-03-2024, 20:03

Кристина Орбакайте посоветовала поклонникам не привыкать без нее

3-03-2024, 23:33

«Гены знаменитой бабушки»: Внучатая племянница Бабкиной решила начать музыкальную карьеру

2-03-2024, 09:38

Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте

1-03-2024, 23:53

Клава Кока поделилась впечатлениями от концерта в Архангельске

1-03-2024, 01:03

Новости партнеров
2023
ru-RU