Информинг » Знаменитости » Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой

Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой

Image 16+
Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Юмористическое онлайн-шоу «Что было дальше?» презентовало праздничный выпуск в честь 8 марта. Гостем развлекательной передачи стал сам Филипп Киркоров. Филипп Бедросович порадовал ведущих передачи, а также многочисленных зрителей очень занятной историей.

Проводил вечер с женой

Артист рассекретил, что однажды проводил романтический вечер со своей тогдашней супругой Аллой Пугачёвой, однако актёр и режиссёр Никита Михалков им серьёзно помешал.

Позвонил во время секса

Дело было много лет назад, когда Киркоров и Пугачева ещё были законными супругами. Филипп Бедросович вспоминает, что тогда решил устроить своей благоверной романтический вечер дома, прекрасно подготовился и организовал все на самом высоком уровне. Однако в какой-то момент, прямо во время процесса занятия любовью у Киркорова стал звонить телефон.

Процесс пришлось прервать, ведь, как выяснилось, звонил сам Никита Михалков.

Из рассказа Филиппа Бедросовича стало понятно, что Никита Сергеевич приготовил для них с женой эксклюзивной подарок - шкуру медведя, и хотел об этом рассказать в самый неподходящий момент. Несмотря на обстоятельства, при которых Киркоров узнал о подарке, артист искренне ценит этот презент и даже принёс его в студию шоу.

Ранее Филипп Киркоров сделал прогноз, что в стране станет меньше звезд.

Информационное агентство «Informing»

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Никита Михалков
Лента
Пока Заворотнюк болеет: грустный Петр Чернышев появился на кинопремьере

Сегодня, 16:18

Жителей России разозлило возвращение актрисы Яны Трояновой

Сегодня, 15:18

Ивлеева провела запись видеопоздравления для российских военнослужащих

Сегодня, 14:28

Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой

Сегодня, 14:28

Певец Сергей Рогожин предложил выгнать артиста Сергея Шнурова из Петербурга

Вчера, 21:23

Галкин схлестнулся с женой Михайлова после скандала с Пугачевой

Вчера, 19:23

Эвелина Бледанс пришла на кинопремьеру в блузке покойной Гурченко

Вчера, 00:43

«Мудак ты, Стасик»: Пугачева ответила на слова Михайлова — резко врезала артисту

6-03-2024, 17:28

Юлия Паршута рассказала о походе в виртуальный загс с Марком Тишманом

6-03-2024, 17:13

Уехавший из России актер Трескунов ищет деньги на существование в Испании

6-03-2024, 15:23

Стас Михайлов вспомнил, как «дал по морде» Сергею Шнурову из-за оскорбительной песни о нем и Фриске

6-03-2024, 14:48

Певец Филипп Киркоров не смог добиться того, чтобы ему снизили налог на имущество

6-03-2024, 00:43

Продюсер Фадеев назвал свой экс-проект Serebro «ужасом» и «адом»

5-03-2024, 19:33

Билан рассказал, как мошенники от его имени развели на 400 тысяч рублей его друга

4-03-2024, 23:28

Отмененный Киркоров впервые после бойкота выступил в Москве и оскандалился

4-03-2024, 20:28

Актер Ливанов ответил правнучке Чкалова, призвавшей к ядерным ударам по территории РФ

4-03-2024, 20:03

Кристина Орбакайте посоветовала поклонникам не привыкать без нее

3-03-2024, 23:33

«Гены знаменитой бабушки»: Внучатая племянница Бабкиной решила начать музыкальную карьеру

2-03-2024, 09:38

Кристина Орбакайте в вызывающем кожаном наряде блеснула декольте

1-03-2024, 23:53

Клава Кока поделилась впечатлениями от концерта в Архангельске

1-03-2024, 01:03

Новости партнеров
2023
ru-RU