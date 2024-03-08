Филипп Киркоров рассказал, как Никита Михалков прервал его секс с Пугачевой

Юмористическое онлайн-шоу «Что было дальше?» презентовало праздничный выпуск в честь 8 марта. Гостем развлекательной передачи стал сам Филипп Киркоров. Филипп Бедросович порадовал ведущих передачи, а также многочисленных зрителей очень занятной историей.

Проводил вечер с женой

Артист рассекретил, что однажды проводил романтический вечер со своей тогдашней супругой Аллой Пугачёвой, однако актёр и режиссёр Никита Михалков им серьёзно помешал.

Позвонил во время секса

Дело было много лет назад, когда Киркоров и Пугачева ещё были законными супругами. Филипп Бедросович вспоминает, что тогда решил устроить своей благоверной романтический вечер дома, прекрасно подготовился и организовал все на самом высоком уровне. Однако в какой-то момент, прямо во время процесса занятия любовью у Киркорова стал звонить телефон.

Процесс пришлось прервать, ведь, как выяснилось, звонил сам Никита Михалков.

Из рассказа Филиппа Бедросовича стало понятно, что Никита Сергеевич приготовил для них с женой эксклюзивной подарок - шкуру медведя, и хотел об этом рассказать в самый неподходящий момент. Несмотря на обстоятельства, при которых Киркоров узнал о подарке, артист искренне ценит этот презент и даже принёс его в студию шоу.

Ранее Филипп Киркоров сделал прогноз, что в стране станет меньше звезд.