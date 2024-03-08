Жителей России разозлило возвращение актрисы Яны Трояновой

«Аргументы и Факты» рассказали о реакции россиян на заявление актрисы Яны Трояновой* о возможном возвращении на родину. Актриса, признанная иностранным агентом, ранее часто высказывала оскорбительные замечания в адрес своей родной страны и ее граждан. В своем новом видеообращении она призналась, что статус иноагента, а также отсутствие поддержки в Европе оказались серьезным ударом по ее финансовому положению.

Троянова* также обратилась к коллегам-эмигрантам, призывая быть добрее к российским гражданам и РФ. Она утверждает, что это может весьма положительно сказаться на их финансах. Актриса при этом обещает вернуться в Россию для того, чтобы научить ее жителей «строить» другое будущее.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ