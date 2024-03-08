Пока Заворотнюк болеет: грустный Петр Чернышев появился на кинопремьере

Звёздный фигурист Петр Чернышев в последние несколько лет очень редко появляется на публике, если только речь не идёт о каких-то рабочих мероприятиях и выступлениях. Но недавно спортсмен сделал исключение и 7 марта появился на премьере документального фильма про Романа Костомарова, передает Woman.ru.

Сразу стоит прояснить, что Чернышев - официальный муж актрисы Анастасии Заворотнюк. Заворотнюк уже несколько лет борется с тяжелой онкологической болезнью, из-за чего физически не может вести публичный образ жизни. Когда Анастасия начала лечение, вся финансовая нагрузка в семье легла именно на плечи Петра.

Поклонники и коллеги Чернышева неоднократно подмечали, что на фоне такого большого стресса и жесткого рабочего графика Петр состарился и стал выглядеть достаточно плохо.

Выглядел не самым радостным человеком

Тем не менее на премьере фильма про Костомарова Петр всё-таки появился, причём пребывал в относительно неплохом расположении духа. Источник подчеркивает, что фигурист по-прежнему выглядит не самым здоровым, не самым радостным человеком, а на премьере старался не демонстрировать слишком много положительных эмоций. В частности не радовал публику и фоторепортеров улыбками, вёл себя до достаточно сдержанно.

К слову, ранее Татьяна Навка поддержала мужа Анастасии Заворотнюк на фоне скандалов.