Отказывает режиссерам и женщинам. Его голосом говорит актер Леонардо Ди Каприо. Кто такой Сергей Бурунов?

Сергей Бурунов, популярный актер, пришел к успеху в зрелом возрасте. Родился в 1977 году в Москве, а семья проживала рядом с аэропортом Домодедово. Отец мечтал, чтобы сыновья стали летчиками. Бурунов увлекался авиацией и восточными единоборствами.

В 1997 году решив стать актером, он поступил в театральный вуз, против воли родителей. После неудачи на вступительном экзамене в цирковое училище, предложение продолжить обучение пришло позднее. В 1998 году с поддержкой отца, он поступил в Щукинское театральное училище. Несмотря на комплексы и трудности, Бурунов преодолел их, буквально «ломая себя» на пути к успеху.

Бурунов решительно покинул театр

После окончания училища в 2002 году Сергей Бурунов начал карьеру ведущего на радио и параллельно стремился проявить свои актерские навыки в Московском театре сатиры под руководством Александра Ширвиндта, где работал четыре года. Однако недостаток главных ролей и замены другим актерам подорвали его уверенность в театре. Во время выступления в Санкт-Петербурге, столкнувшись с пьяным зрителем, Бурунов решительно покинул театр.

Затем, в 2011-2012 годах, после успешного выступления в программе «Большая разница», началась его активная карьера на телевидении и в дубляже, где он сотрудничал с известными режиссерами и актерами. Значительным моментом в карьере Сергея Бурунова стал сериал «Полицейский с Рублевки» на ТНТ, который он считает своим «спасательным кругом», брошенным ему Ильей Куликовым.

В сериале актер мастерски воплотил второстепенного, но запоминающегося полицейского с наивностью и любовью к деньгам. Бурунов придерживается принципов в выборе проектов, утверждая:

«Я не участвую в непривлекательных проектах и там, где режиссер сомневается в моей роли».

Пять лет театрального образования научили его понимать важность актерской роли и требования к режиссеру.

Как ведущий дубляжа в России, его голосом оживляют Леонардо ДиКаприо, Адама Сэндлер, Джонни Деппа, Реми в «Рататуе» и Грю в «Гадком я».

Недавно вышел новый эпизод программы «Большая разница» на Первом канале, где Сергей Бурунов сменил ведущего Ивана Урганта, ведя шоу вместе с Нонной Гришаевой. Это дало надежду на более частое появление актера в различных проектах в этом году.

Несмотря на популярность и успех, Бурунов остается критичным, как к своей работе, так и к творчеству других актеров. Он подчеркивает важность духовного обогащения зрителей и высказывает беспокойство о том, как некоторые актеры стремятся только к внешнему блеску, заменяя талант на внешность, пишет runews24.ru.