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Снимался с порноактрисой, бросил детей. Резидент COMEDY CLUB Тимур Родригез показал новую любовь

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Снимался с порноактрисой, бросил детей. Резидент COMEDY CLUB Тимур Родригез показал новую любовь
Знаменитости
Источник фото: @trodriguezzz

Тимур Родригез, известный шоумен, объявил о разводе с женой после 16 лет брака. Звездная пара встретилась, когда Тимур присоединился к команде Comedy Club. Родригез и Анна почувствовали симпатию друг к другу, и их любовь укреплялась с каждым днем. 

Несмотря на начальные трудности в карьере Тимура, пара преодолела их вместе. Однако с течением времени их пути пошли разными направлениями, и они приняли решение развестись, несмотря на 16 лет совместной жизни.

Анна простила его

Брак Анны и Тимура был скромным, без пышной свадьбы, в 2007 году. В 2009 году у них родился сын, Мигель, и в 2012 году появился второй сын, Даниэль. В начале семейной жизни Родригеза произошел скандал из-за участия в фильме с двумя девушками, но Анна простила его. Несмотря на инциденты, Тимур был преданным мужем и отцом, старался для семьи и даже купил дом в Красногорске. Однако, со временем их пути пошли разными направлениями, и они приняли решение развестись.

Тимур Родригез и Анна завершили свой 16-летний брак

В своих соцсетях Тимур сообщил об этом, признав свою вину в разрыве, но не раскрыв деталей. Бывшие супруги не предоставили комментариев журналистам, просили уважать их чувства и не беспокоить лишними вопросами. Впоследствии Анна выразила благодарность поклонникам за поддержку и призвала радоваться за нее, а не сосредотачиваться на теме развода. 

Тимур, согласно отзывам, столкнулся с критикой из-за предполагаемых измен и своего поведения в отношениях с другими женщинами. Также возникли слухи о возможных романах Тимура с Региной Тодоренко и Юлией Паршутой, но ни одно из этих предположений не было подтверждено сторонами.

После развода Тимур Родригез встречается с 33-летней актрисой Катей Кабак. Их отношения не были официально подтверждены, но общественные выходы вместе и фотографии намекают на их близкие отношения. 

Катя Кабак ранее пробовала преуспеть в карьере в Англии, но вернулась в Россию, поскольку ей было трудно привыкнуть к жизни в Европе. 

Пара появлялась вместе на различных мероприятиях, подтверждая свою близость. Кабак ранее была замужем и имеет дочь, но подробности ее текущего романа остаются в тайне, пишет runews24.ru.

Информационное агентство «Informing»

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Снимался с порноактрисой, бросил детей. Резидент COMEDY CLUB Тимур Родригез показал новую любовь

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