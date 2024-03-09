«Видишь, какая ты продажная». Изменял женам, а в 50 лет узнал о внебрачном сыне. Как живет певец Александр Буйнов?

Александр Буйнов с каждым годом все реже появляется в свете после сообщений о болезни. Артист, родившийся в Москве, начал свою карьеру в рок-группе Александра Градского «Скоморохи». После прерывания выступлений из-за армейской службы, Буйнов вернулся в столицу, где женился на Любови Вдовиной. Однако их брак долго не продолжился, и артист начал новую семейную жизнь.

Сведения о его здоровье стали предметом общественного интереса, и певец все реже появляется в людных местах. Артист также сталкивается с различными трудностями в своей личной жизни, включая информацию о внебрачном сыне, о котором он узнал в 50 лет. Несмотря на это, подробности о его текущем состоянии здоровья остаются неясными.

Жил на две семьи

Певец имеет богатую биографию, включая три брака. Второй брак состоялся с Людмилой, когда она была беременной, и у них появилась дочь Юлия. Однако Буйнов оставил семью, когда дочери было 12 лет, и признался в том, что жил на две семьи. Затем, в 1985 году, он вступил в третий брак с Еленой Гутман, в котором не было детей.

90-е годы стали пиком карьеры Буйнова, и он основал группу «Рио». В это время он также закончил ГИТИС и начал самостоятельно режиссировать свои шоу.

В 2000 году певец узнал о своем внебрачном сыне от романа с венгерской девушкой в 1987 году. Его жена, узнав об этом, спокойно отреагировала и не предъявила ему упреков за свои внебрачные отношения. В 2000-х годах Александр Буйнов продолжал свою творческую деятельность, выпуская годовые сборники и проводя юбилейные концерты. Его хит «Горький мед» в 2010 году прозвучал в Кремле, став визитной карточкой артиста.

Не делает подарки супруге

Несмотря на проблемы с раком предстательной железы в 2011 году и последующее лечение, Буйнов продолжал творческую и личную жизнь. Сейчас он живет с третьей женой, Еленой, и наслаждается общением с тремя внуками, подаренными его дочерью Юлией. Артист подчеркнул, что финансовые вопросы в семье решает Елена, и не делает ей подарки, считая, что она может сама приобрести нужное, оповещает runews24.ru.