«Осталась без квартиры». Наташа Королева улетела к маме в Америку. Брак с Тарзаном рушится?

Наталья Королева, известная в 90-х как Наташа Порывай, начала свою карьеру с «Миража» и мюзикла «В стране детей». Под руководством Игоря Николаева она получила псевдоним «Королева» и с ним создала хиты, включая «Желтые тюльпаны».

В 90-х она выпустила несколько альбомов и гастролировала, но в 2000-х столкнулась с трудностями. Статья упоминает, что она осталась без квартиры и улетела к матери в США, также затрагивает вопрос о браке с Тарзаном. Карьера Королевой претерпела изменения, но её история остается в центре внимания.

Вступила в партию «Единая Россия»

После развода с Игорем Николаевым, Наталья Королева осталась без квартиры и начала новую главу в своей жизни. Она вышла замуж за бодибилдера и стриптизера Сергея Глушко, известного как Тарзан, и стала мамой сына Архипа. Певица продолжала творческую и предпринимательскую деятельность, открыв салон красоты в Москве. Королева также вступила в партию «Единая Россия».

Отрицала посещение Крыма

На телевидении она участвовала в различных проектах, таких как «Танцы со звездами» и «Дуэты». В 2011 году ей была присуждена премия «Человек года» на Украине. После поддержки воссоединения Крыма с Россией, Наталье Королевой был запрещен въезд на Украину на пять лет, а в Литву — в январе 2022 года. Она отрицала посещение Крыма и назвала решение Литвы «нелепицей». На фоне этого, певица неожиданно отправилась к матери в США, вызвав слухи о разладе в семье.

Хотя поначалу молчавшая, Королева заявила, что посетила Америку на 78-летие матери. Несмотря на обвинения во вранье, Королева вернулась в Россию, подчеркнув, что у нее скоро будут концерты. Возвращение певицы совпало с Днем рождения ее сына, которому исполнилось 22 года, сообщает runews24.ru.