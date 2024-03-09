Вот это сюрприз - две поп-дивы на одной сцене: Кайли Миноуг и Мадонна спели дуэтом

Невероятный сюрприз ждал поклонников двух поп-див - Кайли Миноуг и Мадонны. Мировые знаменитости в рамках тура Material Girls’ Celebration вместе вышли на сцену Лос-Анджелеса и спели дуэтом. После выступления каждая из звезд выложила в социальных сетях фотографии - на них звезды были запечатлены в футболках с именами друг друга.

65-летняя Мадонна появилась на сцене Лос-Анджелеса в ковбойском образе. На поп-диве была куртка с бахромой, корсет и традиционная шляпа. В руках она держала гитару. Под бурные аплодисменты суперзвезда представила свою гостью Кайли Миноуг, с которой спела в дуэте.

Источник фото: @madonna

«Мы обе справились и выжили. Для меня большая честь находиться здесь и петь вместе с тобой. Да благословит вас всех Бог, никогда не сдавайтесь!», - объявила со сцены Мадонна.

55-летняя австралийка Кайли Миноуг на концерте появилась в черной майке, на которой было написано «Мадонна». Образ свой она дополнила брюками со змеиным принтом.

Кайли на своей странице в социальной сети после совместного выступления поблагодарила Мадонну, которая и в свои 65 лет продолжает считаться секс-символом, за возможность спеть вместе с ней. Это были незабываемые и восхитительные ощущения.