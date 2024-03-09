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«Должно родиться уже»: Филипп Киркоров унизил своих непримиримых критиков

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«Должно родиться уже»: Филипп Киркоров унизил своих непримиримых критиков
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

Певец Филипп Киркоров снова появился на телевидении и сейчас возглавляет жюри в шоу «Маска».

Он уверен, что его не могли не вернуть, так как равных ему нет. По его словам, он нисколько не переживает за свой самовоздвигнутый трон. А вот постоянные наигранные стычки с Николаем Басковым уже стали раздражать не только зрителей, но и его самого.

По его словам, он даже рад, что Арлекин может составить ему достойную конкуренцию.

«Меня только радует, что наконец-то появилась конкуренция. А то все Басков, Басков. Что-то новое должно родиться уже»,  - заявил Киркоров.

Но вот в жюри говорят о том, что под маской Арлекина может скрываться Басков.

Киркоров пожелал этому частнику успеха и отметил, что ему не стоит терять оптимизма даже в самых сложных ситуациях.

Стоит отметить, что Филипп Киркоров после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой впал в немилость и его перестали приглашать на ТВ. Но сейчас он снова ведет шоу, и, судя по всему, готовится вскоре дать концерт на свой день рождения в апреле.

Информационное агентство «Informing»

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