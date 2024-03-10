Пропавший Нагиев появился в Дубае. «Дима дома» придумал, как ему не обнищать

Исчезновение российского телеведущего и актера, известного ролью прапорщика Задова, Дмитрия Нагиева, оказалось неожиданным событием для его поклонников. Объявление о его присутствии в Дубае вызвало также удивление среди россиян. Теперь он сотрудничает с местной актерской школой, предлагая уроки интересующимся, пишет runews24.ru.

Ученики, завершившие полный курс, смогут выступить на одной сцене с самим артистом. Цена обучения остается тайной, устанавливаясь индивидуально.

Выбор ОАЭ для работы не случаен, так как Нагиев выражал восхищение порядком и любовью к стране, отмечая качественное управление. По словам актера, главным образом, за этим стоят преданные своей стране люди.

Продолжал зарабатывать в РФ

С момента приостановки ведения шоу «Голос» и прекращения активности в социальных сетях в апреле, Дмитрий продолжал зарабатывать в РФ. Рекламные ролики с его участием регулярно появлялись на телеканалах, поддерживая его финансовую активность. Также он ездил по стране со спектаклем «Кыся», несмотря на контраверсии вокруг его содержания.

В период молчания шоумен также опубликовал загадочное видео, где гуляет по улицам неизвестного иностранного города и отмечает его серость.

Интересно заметить, что до февраля 2022 года он часто бывал в Киеве, где вел деловые проекты с местным руководством. Это, возможно, и стало причиной его временного ухода из общественного пространства.