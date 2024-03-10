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Продюсер Рудченко проинформировал, что Киркоров вряд ли будет петь патриотические песни

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Продюсер Рудченко проинформировал, что Киркоров вряд ли будет петь патриотические песни
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorovvv

После скандала с участием в «голой» вечеринке Ивлеевой продюсер Павел Рудченко выразил мнение о том, что Филипп Киркоров вряд ли изменит музыкальный стиль, предпочитая романтическую лирику патриотическим песням.

Филипп Киркоров — романтик 

«Не думаю, что он поменяет свой репертуар кардинально. Все-таки Филипп — романтик. Больше лирику поет, чем такие патриотические и маршевые песни,» — отмечает в беседе с NEWS.ru Рудченко.

После инцидента на скандальной вечеринке, где участвовали также другие известные личности, поп-король сменил свой образ в первом выпуске программы «Маска», выбрав более строгий стиль. Он решил радикально изменить свой имидж для того, чтобы вернуть лояльность российской публики. 

Тем не менее продюсер уверен, что патриотические композиции все равно не станут приоритетом для певца в скором будущем.

Информационное агентство «Informing»

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