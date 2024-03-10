Орбакайте не смогла провести в Кремле концерт — выступление отменили в последний момент

Известную исполнительницу Кристину Орбакайте отстранили от выступления в Кремлевском дворце из-за скандальных высказываний ее матери, сообщает «Московский комсомолец».

Отмена произошла в последний момент

По данным издания, отмена произошла в последний момент, хотя имя артистки уже было в списке участников мероприятия. Причиной этого решения, как сообщается, стали провокационные поступки Аллы Пугачевой, вызывавшие негодование у общества. Слухи в звездной тусовке говорят о том, что Орбакайте таким образом платит за неудачные поступки своей матери.

Изначально Кристина должна была исполнить свой хит «Просто любить тебя»в дуэте с Авраамом Руссо, однако его решено было заменить на Алексея Воробьева. Экспрессии Примадонны в адрес коллеги Стаса Михайлова, где она обозвала его публично, вызвали негодование в обществе и стали причиной отмены выступления дочери в Кремлевском дворце.