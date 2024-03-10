В праздничном выпуске шоу «Маска» раскрыли Водяного

В юбилейном выпуске праздничного сезона программы «Маска» был раскрыт участник, который прятался в костюме Водяного. Им оказался певец и актер Стас Ярушин, пишет Вокруг ТВ.

Это второй раз подряд, когда Водяной становится центром внимания. На этот раз он состязался с Арлекином и Кактусом. Голосование телезрителей спасло Кактуса, звездное жюри решило сохранить в шоу Арлекина.

Судьи пытались угадать личность Водяного

Судьи пытались угадать личность Водяного, предлагая имена, такие как Ефим Шифрин, Михаил Галустян, Владимир Винокур. Однако после снятия маски Ярушина больше всего расстроена была Валерия. Она призналась, что у нее была такая догадка, но она не высказала ее.

После раскрытия своей личности Стас выразил благодарность судьям, особенно Филиппу Киркорову за уникальный опыт и поддержку в «Маске».