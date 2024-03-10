Кто выиграет «Оскар»: Номинанты и прогнозы критиков

Церемония вручения премии Оскар 2024 года состоится в США уже сегодня, 10 марта 2024 года. Букмекеры из Вегаса высказали свои прогнозы касательно победителей в основных номинациях.

Кристофер Нолан признан главным фаворитом на получение Оскара за лучшую режиссуру

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер« стал безоговорочным фаворитом в категории «Лучший фильм», с учетом его побед на иных церемониях. Кристофер Нолан признан главным фаворитом на получение Оскара за лучшую режиссуру благодаря работе над »Оппенгеймером».

Киллиан Мерфи считается фаворитом в номинации «Лучший актер«. Он конкурирует с Полом Джаматти за ленту «Оставленные". В категории "Лучшая женская роль" наиболее конкурентной считается борьба между Эммой Стоун из "Бедных-несчастных» и Лили Гладстон из »Убийц цветочной луны».

Роберт Дауни-младший, сыгравший роль контрадмирала Льюиса Штрауса в «Оппенгеймере«, является главным фаворитом на получение статуетки за лучшую мужскую роль второго плана. В категории «Лучшая женская роль второго плана» выделяется Да'Вайн Джой Рэндольф из картины »Остатки».

Билли Айлиш и Финнеас считаются фаворитами. Они претендуют на награду за лучшую оригинальную композицию «What Was I Made For?» из Barbie.

В иных категориях выделяются «Оппенгеймер« за лучшую оригинальную музыку, а также «Анатомия падения» за лучший сценарий и »Американское чтиво» за наилучший сценарий.