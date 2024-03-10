Музыкант Шнуров назвал судьбу певца Жукова тяжелой

Во втором выпуске телешоу «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ Сергей Шнуров и Сергей Жуков присоединились к звездному жюри. В шутливой манере музыкант высказался о судьбе своего тезки, артиста Жукова, назвав ее тяжелой.

Шнуров в комической форме отметил необычайные перипетии в любви Жукова

Когда участник шоу исполнил трек Жукова «Он тебя целует», Шнуров в комической форме отметил необычайные перипетии в любви Жукова, добавив, что его тяжелая судьба нашла отражение в его великолепных песнях.

Жуков в ответ ответил, что ему повезло с выбором трека «Рыба моей мечты« для подопечных. Как утверждает певец, в представленной аранжировке прозвучал хит в стиле »Руки Вверх».

Напомним, что в ходе судебного разбирательства между Шнуровым и организатором «АртЛайф« стало известно, что исполнитель запросил за отмененный концерт в »Лужниках» более одного миллиона долларов, пишет Телеканал 360°.