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Музыкант Шнуров назвал судьбу певца Жукова тяжелой

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Музыкант Шнуров назвал судьбу певца Жукова тяжелой
Знаменитости
Источник фото: @sezhukov

Во втором выпуске телешоу «Новая фабрика звезд» на канале ТНТ Сергей Шнуров и Сергей Жуков присоединились к звездному жюри. В шутливой манере музыкант высказался о судьбе своего тезки, артиста Жукова, назвав ее тяжелой. 

Шнуров в комической форме отметил необычайные перипетии в любви Жукова

Когда участник шоу исполнил трек Жукова «Он тебя целует», Шнуров в комической форме отметил необычайные перипетии в любви Жукова, добавив, что его тяжелая судьба нашла отражение в его великолепных песнях. 

Жуков в ответ ответил, что ему повезло с выбором трека «Рыба моей мечты« для подопечных. Как утверждает певец, в представленной аранжировке прозвучал хит в стиле »Руки Вверх». 

Напомним, что в ходе судебного разбирательства между Шнуровым и организатором «АртЛайф« стало известно, что исполнитель запросил за отмененный концерт в »Лужниках» более одного миллиона долларов, пишет Телеканал 360°.

Информационное агентство «Informing»

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