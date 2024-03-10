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Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

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Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

По сообщению Царьград, Кристина Орбакайте не намерена извиняться за острые замечания своей матери относительно возвращения в Россию. Во время конфликта со Стасом Михайловым Пугачёва высказала мнение, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в РФ. Тем не менее несмотря на заявление своей матери, артистка решила приехать в Россию для проведения концертов.

У Орбакайте возникли сложности с организацией концертов

У Кристины возникли сложности с организацией концертов. Сначала выступления были отменены в нескольких городах Сибири, а также на Дальнем Востоке. Теперь же выступление было отменено на концерте в Кремле, приуроченном к Международному женскому дню. Общественники объяснили отмену тем, что Орбакайте не высказала свою позицию относительно событий в Украине. 

По словам близких знакомых Орбакайте, она даже не собирается извиняться за слова Примадонны, так как пока что не определилась, какой позиции ей следует придерживаться в данной ситуации.

Информационное агентство «Informing»

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