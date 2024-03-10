Выставили на продажу: на Боню обрушилась очередная беда

Популярная личность и модель Виктория Боня призналась, что она столкнулась с серьезными трудностями из-за визовых проблем. Ей пришлось несколько месяцев не возвращаться в Монако, где она в данное время проживает.

Виктория улетела в прошлом году на операцию в Штаты. Она забыла продлить свой вид на жительство, что привело к неожиданным трудностям, связанным с возвращением. Она умолчала о своих проблемах для того, чтобы не нарушить процесс получения документов. 9 марта Виктория поделилась радостной новостью. Она заявила, что смогла вернуться обратно в Монако.

Теледива обнаружила, что квартира, которую арендовала, была выставлена на продажу

Однако возвращение Бони домой не оказалось таким гладким, как она ожидала. После возвращения теледива обнаружила, что квартира, которую арендовала, была выставлена на продажу. Теперь у блогерши возникли проблемы с жильем: ей придется искать новое место, необходимое для проживания, пишет 7Дней.ру.