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Стало известно, кто покинул шоу во 2-м выпуске «Новой Фабрики звезд»

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Стало известно, кто покинул шоу во 2-м выпуске «Новой Фабрики звезд»
Знаменитости
Источник фото: @leontinator

В рамках телевизионного проекта «Новая Фабрика звезд», который выходит на канале ТНТ, было объявлено о вылете первых участников. Номинантами на покидание стали Александр Малахов и Полина Быковская из команды Сергея Жукова, а также Никита Уфимцев и Лео Канделаки из команды Сергея Шнурова.

Помощь Полине Быковской пришла со стороны жюри и наставников, которые решили сохранить ее на проекте. Но большинство голосов участников было отдано за Лео Канделаки. В результате он принял решение отдать все свои звезды Уфимцеву и добровольно покинуть реалити-проект.

Первыми участниками, покинувшими проект, стали Лео Канделаки и Александр Малахов

Таким образом, первыми участниками, покинувшими проект, стали Лео Канделаки и Александр Малахов, пишет Вокруг ТВ. 

Продолжат в проекте свое участие другие талантливые исполнители, такие как Дарья Кочнева, Александр Круг, Мария Гордеева, Никита Уфимцев, Нонна Еганян, Полина Быковская, Александр Филин, Семен Полищук, Камилия Насретдинова, Габриэль Александров, Анастасия Ким, Вадим Гладков, а также Аркадий Евтушенко, Ксения Эстер Горбадей, Софья Полозова.

Информационное агентство «Informing»

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