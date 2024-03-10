Актер Ливанов назвал ничтожествами Хаматову и Смольянинова

В ходе интервью для АиФ Василий Ливанов выразил свое негативное отношение к Чулпан Хаматовой и Артуру Смольянинову*, последний из которых был признан в РФ иноагентом и включен в список террористов и экстремистов. Ливанов охарактеризовал их как «ничтожества», подчеркнув, что такое поведение считает абсурдным и «бредом сумасшедшего».

Хаматова, перебравшись за границу, потеряла профессионализм

Артист выразил возмущение по поводу того, что актриса высказывала стыд за свою принадлежность к РФ. Ливанов подчеркнул важность сохранения своих корней, сравнив жизнь за рубежом с жизнью цветка без корней. Он утверждает, что Хаматова, перебравшись за границу, потеряла профессионализм и не может быть востребованной актрисой в иных странах.

В заключение Ливанов также подчеркнул важность фокусировки на искусстве, а не занятиях «ерундой» для того, чтобы сохранять энергию и талант.