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Филипп Киркоров сообщил о сокращении звезд на отечественной эстраде

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Филипп Киркоров сообщил о сокращении звезд на отечественной эстраде
Знаменитости
Источник фото: @f.kirrkorov

Филипп Киркоров заявил, что в ближайшем будущем в РФ станет меньше знаменитостей. Поп-король высказал свое мнение во время съемок телешоу «Звезды». Артист также выразил уверенность в том, что количество известных личностей скоро сократится до минимума как на проекте, так и в стране. 

На съемках шоу Киркоров сыронизировал над собой

Киркоров использовал английский язык для передачи послания и прочитал отрывок из «Евгения Онегина» Александра Пушкина. Затем Филипп Бедросович рассказал о своих болгарских корнях. На съемках шоу Киркоров сыронизировал над собой, а также над событиями, произошедшими с ним в последнее время. 

Решение о том, останется ли Киркоров в «Звездах», принимает жюри. В состав входят Артемий Лебедев, Валя Карнавал, рэпер Тимати, Гарик Харламов, уточняет Царьград.

Информационное агентство «Informing»

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