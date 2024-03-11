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Традиции и денежные приметы Масленицы — когда в 2024 году Прощеное воскресенье

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Традиции и денежные приметы Масленицы — когда в 2024 году Прощеное воскресенье
В России / Приметы и Праздники
Фото: @Irina_kukuts / pixabay.com

Масленица, ежегодный праздник славян, пронизан традициями и весельем, предвестием весны и Великого поста. В 2024 году отмечается 14 марта, с масленичной неделей с 11 по 17 марта. 

Встречайте весну с уникальными обычаями каждого дня:

  • Понедельник - семейные ужины и блины для бедных.
  • Вторник - заигрывания с весной и смывание зимней пыли.
  • Среда - визиты зятей к тещам с блинами, приносящими удачу.
  • Широкий четверг - начало весёлых гуляний и встречи весны.
  • Пятница - тещин вечерок с угощением блинами и приглашением гостей.
  • Суббота - золовкины посиделки и родственницы мужей.
  • Прощеное воскресенье - прощание, воспоминания и сжигание чучела зимы.

Денежные приметы добавляют волшебства, и заговоры о монетах придают празднику таинственный оттенок. 

Масленица — время радости и веселья, символ начала нового цикла и прихода весны, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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