Традиции и денежные приметы Масленицы — когда в 2024 году Прощеное воскресенье

Масленица, ежегодный праздник славян, пронизан традициями и весельем, предвестием весны и Великого поста. В 2024 году отмечается 14 марта, с масленичной неделей с 11 по 17 марта.

Встречайте весну с уникальными обычаями каждого дня:

Понедельник - семейные ужины и блины для бедных.

Вторник - заигрывания с весной и смывание зимней пыли.

Среда - визиты зятей к тещам с блинами, приносящими удачу.

Широкий четверг - начало весёлых гуляний и встречи весны.

Пятница - тещин вечерок с угощением блинами и приглашением гостей.

Суббота - золовкины посиделки и родственницы мужей.

Прощеное воскресенье - прощание, воспоминания и сжигание чучела зимы.

Денежные приметы добавляют волшебства, и заговоры о монетах придают празднику таинственный оттенок.

Масленица — время радости и веселья, символ начала нового цикла и прихода весны, пишет vesiskitim.ru.