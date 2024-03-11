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Сухур и ифтар сегодня в Рамадан 2024: точное время намазов и расписание приема пищи в рамадан для Сибири, Москвы и области

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Сухур и ифтар сегодня в Рамадан 2024: точное время намазов и расписание приема пищи в рамадан для Сибири, Москвы и области
В России / Приметы и Праздники
Фото: @tshoppy / freepik.com

С 10 марта мусульмане начали священный месяц Рамадан, соблюдая строгий пост. 10 марта 2024 года вечером отмечен первый Таравих намаз. 

11 марта начинается месяц Рамадан, первый день Ураза. Размеры милостыни в Рамадан включают фитр (садака) в размере 200 руб. за каждого человека, нисаб для закята - 519 000 руб., и фидью для тех, кто не может соблюдать пост, составляющую 350 руб. в день, 10 500 руб. за весь месяц.

10 апреля отмечается Ураза-Байрам, завершающий праздничный намаз Аль-аид. В месяце Шауаль после Рамадана рекомендуется попоститься еще минимум шесть дней, уточняет Весь Искитим.

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Источник фото: vesiskitim.ru

Информационное агентство «Informing»

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