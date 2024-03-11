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Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок

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Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок
Знаменитости
Источник фото: @LOLITAMILYAVSKAYA

Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок.

Находясь за границей в загородном доме, она не следила за собой, пишет 7Дней.ру. Артистка публиковала видео и фото в домашней одежде, без макияжа и прически. Под ее постами собралось множество комментариев по поводу ее внешнего вида. Ей писали, что она постарела и выглядит неухоженной.

Вернувшись в Москву, звезда отправилась в салон красоты к своему близкому другу Алексею Осипчуку, который помог ей привести себя в порядок. И она тут же показала результат работы стилистов своим подписчикам.

«А вот бабулечка и подстрижена! Нет бабули больше! Посмотрите, какую фишку мне Леша придумал: виски у меня стрижены, а эту часть я могу заправлять за уши. За ушами чуть длиннее волосы. Очень красиво», - отметила артистка.

Многим понравилось, как она преобразилась. И уже пошли слухи, что Лолита скоро снова вернется на сцену. Но пока новостей о возобновлении ее концертной деятельности нет, хотя она и говорит, что записала песню и готовится снимать клип.

Информационное агентство «Informing»

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