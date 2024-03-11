«Я выбираю двигаться вперед!»: Вера Брежнева призвала не ждать, что она «расклеится» после развода с Меладзе

Украинская певица Вера Брежнева затронула тему своего развода с продюсером Константином Меладзе. Как и ранее, она продолжает сохранять интригу и не раскрывает причину расставания с мужем. Однако при этом артистка заверила, что не «расклеится», хотя этого бы хотели очень многие.

Не позволяет себе впасть в состояние жертвы

По словам поп-дивы, у нее, как и у любой женщины, в жизни бывают сложные периоды. И тогда она не пытается делать вид, что все хорошо - предоставляет себе «возможность погоревать», побыв наедине с собой. При этом Брежнева подчеркнула, что есть то, чего она себе категорически не позволяет - впасть в состояние жертвы.

Многим женщинам это кажется очень удобным, ведь все вокруг начинают проявлять жалость.

«Это не развитие, а деградация. Ничто не стоит на месте — мы должны идти вперед. Я выбираю любить себя и идти вперед — я у себя одна, — рассуждает Вера. — Все ждут, что я расклеюсь и все закончится, буду слабой и причитать, как раньше было хорошо, а сейчас все плохо. Но нет - не дождутся. Я выбираю двигаться вперед!»

О разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе стало известно в конце минувшего года. Сейчас артистка живет в Италии и продолжает развивать свою музыкальную карьеру.