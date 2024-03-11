«Это, логично, опасно»: Певица Валерия рассказала женщинам, где не стоит знакомиться с мужчинами

Певица Валерия в интервью Пятому каналу поделилась своим мнением о поиске любимого человека через сайты знакомств.

На знакомства на подобных платформах не стоит возлагать большие надежды

По ее словам, она «не в теме» и не может считать себя экспертом в данной области, поскольку уже более 20 лет замужем за Иосифом Пригожиным и счастлива в браке. Однако у нее есть ощущение, что на знакомства на подобных платформах не стоит возлагать большие надежды. Аргументов несколько - есть риск нарваться на аферистов в сети. К тому же знакомства, которые из онлайна переходят в оффлайн, могут оказаться еще и небезопасными для женщин.

«Я совершенно не в теме, не знаю статистику. Действительно, встречаются люди, находятся нормальные? Ну, слава Богу, значит есть шанс встретить свою любовь, значит сайты нужны, - делится своим мнением Валерия. - Мне кажется, там аферистов много, это, логично, опасно».

Валерия, напомним, второй раз замужем. От первого мужа - продюсера Александра Шульгина - она родила троих детей: Анну, Артемия и Арсения.