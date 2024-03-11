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Алена Хмельницкая рассталась с молодым избранником

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Алена Хмельницкая рассталась с молодым избранником
Знаменитости
Источник фото: @alxmel

Актриса Алена Хмельницкая несколько лет состояла в отношениях с молодым возлюбленным Александром Синюшиным. Они встречались с 2016 года, но так и не узаконили отношения. А теперь Хмельницкая сообщила поклонникам, что рассталась с избранником.

Синюшин младше Хмельницкой на целых 13 лет, но этой разницы в возрасте актриса никогда не скрывала и не стеснялась. Более того, отношения пары выглядели очень гармоничными, поэтому никто не ожидал, что Алена и Александр расстанутся.

Как пишет Woman.ru, Синюшин делал Алене предложение руки и сердца, но та отказывала. Актриса не видела смысла в регистрации отношений, в которых и так все было в порядке.

Открыта к новым отношениям

А теперь внезапно выясняется, что артистка уже открыта к новым отношениям. Она дала понять, что они с Синюшиным больше не вместе, но не стала раскрывать точные причины и обстоятельства разрыва. Зато актриса рассказала, что не хочет оставаться одинокой и готова принимать инициативу от мужчин.

«Сейчас у меня нет отношений, про которые я могла бы рассказать что-то. Но я нахожусь в очень хорошем настроении, состоянии включенности в эту жизнь. Поэтому то, что должно быть, оно будет, а то, что пролетает мимо, оно пролетает», - сказала она.

Напомним, Алена Хмельницкая показала подросших сыновей.

Информационное агентство «Informing»

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Алена Хмельницкая
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