Актер Сергей Селин, известный по роли лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», уверен, что знает, почему его коллега Артур Смольянинов* (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов, - Ред.), шоумен Максим Галкин* (иноагент) и еще ряд российских знаменитостей считают Россию злом, а Соединенные Штаты Америки - самой лучшей страной в мире.

В беседе с «Аргументами и фактами» артист пояснил, что все дело в том, что они - представители поколения, которое родилось и формировалось уже после перестройки и развала Советского Союза.

Муж-иноагент Аллы Пугачевой активно гастролирует по миру и так же активно поливает свою родную страну помоями во время концертов перед зарубежными зрителями. Смольянинов* вообще заявлял, что готов влиться в ряды Вооруженных сил Украины, взять автомат в руки и принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Тот случай, когда ну очень сильна память

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью всё своё. Только с тех пор всё поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — поделился своей точкой зрения Селин.

На минувшей неделе, напомним, исполнитель роли Дукалиса в питерском сериале попал в новостные ленты отечественных СМИ, поскольку отказался читать на камеру текст об «умирающей России».