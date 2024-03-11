Информинг » Знаменитости » Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Image 16+
Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом
Знаменитости
Источник фото: Сергей Селин / ВКонтакте

Актер Сергей Селин, известный по роли лейтенанта Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», уверен, что знает, почему его коллега Артур Смольянинов* (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов, - Ред.), шоумен Максим Галкин* (иноагент) и еще ряд российских знаменитостей считают Россию злом, а Соединенные Штаты Америки - самой лучшей страной в мире.

В беседе с «Аргументами и фактами» артист пояснил, что все дело в том, что они - представители поколения, которое родилось и формировалось уже после перестройки и развала Советского Союза.

Муж-иноагент Аллы Пугачевой активно гастролирует по миру и так же активно поливает свою родную страну помоями во время концертов перед зарубежными зрителями. Смольянинов* вообще заявлял, что готов влиться в ряды Вооруженных сил Украины, взять автомат в руки и принимать участие в боевых действиях против ВС РФ.

Тот случай, когда ну очень сильна память

«Был период перестройки, а потом послеперестроечного времени, когда обливалось грязью всё своё. Только с тех пор всё поменялось. У нас очень многим можно гордиться. Но с ними тот случай, когда ну очень сильна память», — поделился своей точкой зрения Селин.

На минувшей неделе, напомним, исполнитель роли Дукалиса в питерском сериале попал в новостные ленты отечественных СМИ, поскольку отказался читать на камеру текст об «умирающей России».

Информационное агентство «Informing»

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Сегодня, 17:33

О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

Сегодня, 16:48

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Сегодня, 16:08

«Это, логично, опасно»: Певица Валерия рассказала женщинам, где не стоит знакомиться с мужчинами

Сегодня, 15:58

«Я выбираю двигаться вперед!»: Вера Брежнева призвала не ждать, что она «расклеится» после развода с Меладзе

Сегодня, 14:38

Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок

Сегодня, 14:18

Филипп Киркоров сообщил о сокращении звезд на отечественной эстраде

Сегодня, 03:48

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

Вчера, 23:58

Актер Ливанов назвал ничтожествами Хаматову и Смольянинова

Вчера, 23:08

Стало известно, кто покинул шоу во 2-м выпуске «Новой Фабрики звезд»

Вчера, 22:28

Музыкант Шнуров назвал судьбу певца Жукова тяжелой

Вчера, 20:13

Выставили на продажу: на Боню обрушилась очередная беда

Вчера, 20:13

Орбакайте не смогла провести в Кремле концерт — выступление отменили в последний момент

Вчера, 19:48

В праздничном выпуске шоу «Маска» раскрыли Водяного

Вчера, 19:48

Кто выиграет «Оскар»: Номинанты и прогнозы критиков

Вчера, 19:13

Продюсер Рудченко проинформировал, что Киркоров вряд ли будет петь патриотические песни

Вчера, 18:38

Пропавший Нагиев появился в Дубае. «Дима дома» придумал, как ему не обнищать

Вчера, 09:28

«Удар, которого не ждешь». У кого в семьях известных российских артистов выросли непокорные дети?

Вчера, 04:58

Актриса Мария Кожевникова сообщила, что не празднует 8 Марта, но поздравления от своих детей принимает

9-03-2024, 23:23

«Должно родиться уже»: Филипп Киркоров унизил своих непримиримых критиков

9-03-2024, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU