Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Алла Пугачева нуждается в срочной медицинской помощи. Такое мнение высказала психолог Вероника Степанова, которая считает, что у 74-летней певицы серьезные проблемы, пишет 7days.ru.

Психолог рекомендовала прибегнуть к принудительной госпитализации, чтобы не допустить суицида

Примадонна в последнее время провоцирует публичные конфликты, чем шокирует народ. Психолог уверена, что у Аллы Борисовны налицо признаки «реактивной депрессии». Она полагает, что состояние певицы переходит в истерические и психотические проявления. Она рекомендовала мужу Пугачевой, Максиму Галкину* (признан иноагентом), прибегнуть к принудительной госпитализации супруги, чтобы не допустить суицида.

Напомним, что Алла Пугачева опубликовала видеообращение, в котором раскритиковала Стаса Михайлова за высказывание об уехавших их России артистах. В частности, певец сказал, что они рано или поздно вернутся, даже «на коленях». На это Пугачева сказала, что «нормальные люди» не планируют возвращаться в Россию.