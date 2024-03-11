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«Обидно, что не знает»: Леонид Агутин признался в недостатке образования живущей в США дочки

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«Обидно, что не знает»: Леонид Агутин признался в недостатке образования живущей в США дочки
Знаменитости
Источник фото: @agutinleonid

Как известно, дочь Леонида Агутина – Елизавета, рожденная в браке с Анжеликой Варум, с детства живет в США. Артист редко соглашается на интервью, но все же решил сделать исключение для журналистов издания «VOICE» и рассказал им о своей наследнице.

Во время разговора Агутин признался, что ему очень обидно за то, что его дочка не знает русскую культуру.

«Мне вообще обидно, что она не так хорошо знакома с русской культурой, как бы я этого хотел. Я бы с удовольствием с ней обсудил, например, Бунина, но не могу. Но так сложилось в нашей жизни, не специально было сделано. Но как же Лиза круто делает музыку! Я так не могу и не умею. Даже не представляю, как это делается. Она очень любит рок, делает его на высоком уровне. У нас эта музыка не имеет социального заказа вообще. У неё в России не было бы никакого поля, где ее можно было бы делать. А у нее к этому реально талант большой», — рассказал он.

В то же время он не стал скрывать, что полностью поддерживает выбор Елизаветы жить в Америке, ведь только там она может полностью раскрыть свои таланты и добиться успеха.

Интересный факт:
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум в составе собственной рок-группы «Without Gravity» чаще всего выступает в ночных клубах Майами, где живет. Но в прошлом году она выступила на большом стадионе, «разогревая» слушателей перед концертом Bon Jovi. Леонид Агутин убежден, что это выступление – только ее творческой карьеры.

Информационное агентство «Informing»

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