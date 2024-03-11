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В Екатеринбурге звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов напал на подростков — что произошло

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В Екатеринбурге звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов напал на подростков — что произошло
Знаменитости
Источник фото: Соколов Дмитрий Владимирович / Сообщество ВКонтакте

В ночь с 9 на 10 марта 2024 в Екатеринбурге случился инцидент, в ходе которого 58-летний звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов атаковал одного из подростков. Произошло ЧП в переходе метро. Артист для этого использовал бутылку виски, нанеся удар по голове молодого человека. 

Инцидент произошел после посещения Соколовым «Bla bla bar»

Согласно сообщению телеграм-канала SHOT, данный инцидент произошел после посещения Соколовым «Bla bla bar». По заверению журналистов, артист отдыхал в компании друзей и девушек. Подростки утверждают, что он напал на одного из ребят, используя пустую бутылку. 

Сам актер утверждает, что молодые люди оскорбили его сопровождавшую девушку и поэтому он попросил их уйти, даже пытаясь изъять у них записывающий видеоролики смартфон. Друг Дмитрия предположил в беседе с репортерами, что подростки могли специально провоцировать киноактера. 

Инцидент вызвал волнение в обществе и поднял вопросы о поведении публичных личностей и о том, какие ситуации могут привести к подобным конфликтам.

Информационное агентство «Informing»

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