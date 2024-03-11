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Игорь Саруханов похудел на 25 кг: в этом заслуга его седьмой супруги

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Игорь Саруханов похудел на 25 кг: в этом заслуга его седьмой супруги
Знаменитости
Источник фото: @igor_sarukhanov

Экс-супруга 67-летнего певца Игоря Саруханова, Леся Садовская, сообщила, что он смог похудеть на 25 кг благодаря ее помощи, пишет ladys.media.

Стоит отметить, что артист при росте 180 см весил 120 кг, но смог похудеть до 95 кг.

«Мы ели мало, 1000 калорий, но ему хватало. Мы разговаривали со специалистом, у него были исключены сильные физические нагрузки, потому что было мало калорий», — подчеркнула она.

Также бывшая супруга добавила, что основу его рациона составляли морепродукты и овощи.

Напомним: Игорь Саруханов и Леся Садовская поженились в конце 2022 года, но брак их продлился только один год. По словам артиста, причиной развода стала постоянная ревность супруги, но она назвала это «смешной ложью». Несмотря ни на что Леся выказывает слова благодарности бывшему супругу за все хорошее, что между ними было за время их отношений. Стоит отметить, что Леся Садовская была седьмой супругой певца, но артист отметил, что не против попытать счастья и в восьмой раз.

Информационное агентство «Informing»

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