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«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»

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«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»
Знаменитости
Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Итоги кинопремии «Оскар-2024» сильно возмутили актрису и режиссера Ренату Литвинову. Знаменитость тезисно прокомментировала это событие в своих соцсетях, не став скрывать своего возмущения.

Обделили Мартина Скорсезе

В первую очередь Литвинова была недовольна тем, что победу за лучший фильм отдали «Оппенгеймеру» Кристофера Нолана, а не работе Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». По мнению Ренаты, победа Скорсезе и его работы была бы заслуженной и логичной.

«Это так демонстративно и так несправедливо», - возмущается режиссер в своем Телеграм.

Кроме того, актриса осталась не в восторге от большого количества авансов в виде номинаций фильма «Барби». Литвинова назвала одноименную игрушку «уродливым куском пластмассы», намекнув, что не понимает творческой задумки этого фильма.

Итоги «Оскара» необъективны

Подытоживая свою аналитику, звезда поддала критике премию «Оскар» как таковую, а также принципы её работы. По её словам, итоги премии необъективны, так как базируются в основном на общее массовое мнение.

Напомним, Рената Литвинова выделилась среди Ким Кардашьян и Эшли Грэм на шоу Balenciaga в Париже.

Информационное агентство «Informing»

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«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»

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