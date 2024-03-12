Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Татьяна Буланова призналась, что из-за молодого мужа Валерия Руднева она считает себя «слегка недоразвитой», пишет starhit.ru.

Дело в том, что супруг, который моложе певицы на 19 лет, называть ее «мой ребеночек».

«Валера называет меня «мой ребеночек», человек, который на 19 лет младше. Я слегка недоразвитая, мне кажется. Поэтому мне повезло, у меня муж молодой», — заявила Буланова в интервью.

Как известно, минувшим летом звезда 90-х вышла замуж за бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева. 55-летняя певица взяла фамилию молодого супруга, с которым она планирует прожить до конца своих дней. Татьяна призналась, что совсем не ощущает разницы в возрасте. Более того, ей кажется, что ее молодой муж мудрее и ответственнее, чем она.

Судя по всему, Буланова счастлива в браке с предпринимателем. Супруги во всем прислушиваются друг к другу. Как-то Татьяна заявила, что она никогда не стала бы общаться с женатым мужчиной.