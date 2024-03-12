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Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

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Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото
Знаменитости
Источник фото: @_kate_middleton_royal

Принцесса Кейт Миддлтон, отредактировавшая свою новую фотографию с детьми после проведения операции, вызвала бурю обсуждений в сети. Фанаты королевской семьи предполагают, что она отредактировала снимок для того, чтобы ее дети смотрели в одном направлении. 

Профессиональные фотографы отметили сложность фотографирования детей и поддержали мнения поклонников. Фотография была забракована несколькими агентствами из-за опасений по поводу манипуляций с изображением. При этом сама Кейт вскоре высказалась, извинившись за путаницу и объяснив, что она также любит экспериментировать с монтажом. 

Источник фото: @_kate_middleton_royal

Агентство РА также выступило вскоре с заявлением, удалив изображение из своего фотосервиса в ожидании разъяснений от Кенсингтонского дворца. А там, в свой черед, отметили, что публиковать снимок без фотошопа не будут, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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