Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой*. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot, передает Газета.ру.

Отмечается, что суд согласился с доводами Минюста. Ведомство же указало, что Яна Троянова находится под иностранным влиянием. Об этом

Троянова*, указали в Минюсте, давала интервью Юрию Дудю*, Татьяне Лазаревой* и телеканалу «Дождь»**. Также она осуждает действия РФ, в частности, проведение «военной спецоперации» на украинской территории. Она общается с другими иноагентами.

Было возбуждено уголовное дело

Яну Троянову* признали иноагентом в ноябре минувшего года. Против нее было возбуждено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого достоинства» после ее интервью Юрию Дудю*.

В беседе с Дудем* Троянова* признавалась, что уехала из России во Францию в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги». Она продала свою квартиру в Москве за 40 млн рублей.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

**Признан Минюстом нежелательной в РФ организацией