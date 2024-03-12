Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Рэперша и блогерша Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, сообщила в TikTok, что собирается повысить свой образовательный уровень - поступить в университет, пишет tmn.sm.news.

С этой целью уроженка Тобольска планирует сдать школьные экзамены.

«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», — подписала Инстасамка ролик в соцсетях.

Поклонники выразили Дарье поддержку и похвалили ее за рвение к знаниям. Многие пожелали рэперше удачи в ее начинаниях и заявили, что учиться никогда не поздно.

Интересный факт: Дарья Зотеева окончила девять классов школы, после чего училась в колледже. Однако вскоре она забросила учебу, так как не увидела перспектив развития. Зато девушка развивалась как блогер и как певица.

Ранее Инстасамка опровергла информацию о том, что отменила концерты из-за просьб активистов. По ее словам, она отменила мероприятия сама, так как ее не устроил формат сольных концертов. Рэперша планирует организовать «что-то большее, чем раньше» в поддержку своего альбома «RICH WITCH», релиз которого намечен на 2025 год. В марте Зотеева представила свой кавер на хит Кати Лель «Мой мармеладный».