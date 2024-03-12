Певица Нюша воссоединилась с мужем в Дубае после скандала с любовницей

Две недели назад в сети было опубликовано фото мужчины, похожего на мужа певицы Нюши, Игоря Сивова, который находился на концерте Мэрайи Кэри в компании неизвестной девушки. При этом мужчина обнимал и целовал свою спутницу, пишет 7days.ru. В этот момент Нюша находилась в России.

Семья находилась в иммерсивном ресторане

После скандала, вызванного появлением этого снимка, она вернулась в Дубай. Нюша разместила в сети кадры, которые указывают на то, что она находится в ОАЭ. На фото можно увидеть мужа и дочь певицы. В этот момент семья находилась в иммерсивном ресторане с необычной подачей блюд.

«Симба в кулинарной сказке! Удивительный опыт», — высказалась артистка.

Нюша воссоединилась с мужем, но она по-прежнему не носит обручальное кольцо. Певица не комментировала слухи, связанные с ее семейной жизнью.

Напомним, что Нюша состоит в браке семь лет и за это время она дважды стала мамой. Певица родила дочку Симбу и сына Саффрона.