Информинг » Знаменитости » Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Image 16+
Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»
Знаменитости
Источник фото: @urgantcom

В дебютной работе журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» снялся телеведущий и шоумен Иван Ургант, пишет «7Дней».

Съемки проходили еще минувшим летом в Санкт-Петербурге. На афише в черно-белом цвете Ургант изображен на велосипеде с бородой и ребенком.

Источник фото: @urgantcom

Кроме него в фильме снимались Алена Кучкова и Полина Агуреева. Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» выступил продюсером фильма.

Стоит отметить, что последнее появление Ивана Урганта на телеэкранах произошло в фильме «Елки-8» в 2021 году.

Премьера фильма «Во сне ты горько плакал» намечена на 2024 год, но точная дата пока остается неизвестной.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой

Сегодня, 19:58

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Сегодня, 19:38

Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

Сегодня, 19:23

Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Сегодня, 19:08

Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Сегодня, 15:18

Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

Сегодня, 12:28

«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»

Сегодня, 01:53

Алена Хмельницкая рассталась с молодым избранником

Вчера, 23:33

Игорь Саруханов похудел на 25 кг: в этом заслуга его седьмой супруги

Вчера, 21:28

В Екатеринбурге звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов напал на подростков — что произошло

Вчера, 19:53

«Обидно, что не знает»: Леонид Агутин признался в недостатке образования живущей в США дочки

Вчера, 18:48

Психолог Степанова призвала спасти впавшую в депрессию Пугачеву от суицида

Вчера, 18:03

Актер Селин объяснил, почему Смольянинов и Галкин считают Россию злом

Вчера, 17:33

О романе телеведущей Малиновской и Арутюнова стало известно после обморока артиста

Вчера, 16:48

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Вчера, 16:08

«Это, логично, опасно»: Певица Валерия рассказала женщинам, где не стоит знакомиться с мужчинами

Вчера, 15:58

«Я выбираю двигаться вперед!»: Вера Брежнева призвала не ждать, что она «расклеится» после развода с Меладзе

Вчера, 14:38

Певица Лолита Милявская вернулась в РФ из Болгарии и решила привести себя в порядок

Вчера, 14:18

Филипп Киркоров сообщил о сокращении звезд на отечественной эстраде

Вчера, 03:48

Отменённая Кристина Орбакайте не собирается оправдываться за слова Пугачевой

10-03-2024, 23:58

Новости партнеров
2023
ru-RU