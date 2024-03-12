Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

В дебютной работе журналиста Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» снялся телеведущий и шоумен Иван Ургант, пишет «7Дней».

Съемки проходили еще минувшим летом в Санкт-Петербурге. На афише в черно-белом цвете Ургант изображен на велосипеде с бородой и ребенком.

Источник фото: @urgantcom

Кроме него в фильме снимались Алена Кучкова и Полина Агуреева. Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» выступил продюсером фильма.

Стоит отметить, что последнее появление Ивана Урганта на телеэкранах произошло в фильме «Елки-8» в 2021 году.

Премьера фильма «Во сне ты горько плакал» намечена на 2024 год, но точная дата пока остается неизвестной.