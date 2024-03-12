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Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

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Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения
Знаменитости
Источник фото: @efremov.artist

В начале марта актер Михаил Ефремов подал ходатайство об освобождении из колонии по УДО, пишет passion.ru. Сейчас суд рассматривает заявление заслуженного артиста РФ. Коллеги Ефремова надеются, что это произойдет предстоящим летом. Психолог Инна Мирная рассказала, как изменится жизнь актера после освобождения. 

По ее мнению, после выхода из тюрьмы Ефремов, который уже давно злоупотребляет алкоголем, продолжит следовать своей вредной привычке. Не исключено, что актер может впасть в глубокую зависимость от алкоголя. Известно, что в 24 года Ефремов «зашился», но продолжал употреблять горячительные напитки. От алкоголизма можно вылечиться только при комплексном лечении, отмечает психолог. Она не считает, что в тюрьме есть подобные программы, поэтому едва ли Михаил откажется от пагубной привычки. 

Можно предположить, что далеко не все режиссеры захотят сотрудничать с вышедшим на свободу Ефремовым, поэтому актер может оказаться без работы. 

Актер мог пересмотреть жизненные ценности

Мирная также допускает, что актер мог пересмотреть жизненные ценности.  Ефремов не жаловался на условия содержания в тюрьме и не сторонился сокамерников. По-видимому, он смирился со своим положением, отмечает психолог. 

«Он смог приспособиться к сложным тюремным условиям и даже занялся творчеством», — заявила она.

Информационное агентство «Informing»

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