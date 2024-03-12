Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Юморист и музыкант Александр Ревва после начала СВО на территории Украины покинул Россию, но спустя некоторое время снова вернулся обратно, пишет «Царьград».

Лицо юмориста засветилось на федеральном канале

Недовольные его возвращением пользователи сети стали писать, что Ревва является другом президента Украины Владимира Зеленского и не нужно пускать его в эфир. Однако это не помогло и лицо юмориста снова засветилось на федеральном канале. Александр Ревва появился на концерте, посвященном памяти Юрия Шатунова и исполнил композицию «Глупые снежинки».

Его появление вызвало недовольство среди интернет-читателей и одна из них написала, что музыкант вернулся в Россию лишь для того, чтобы заработать денег.

«Что приехал, озолотиться? Тебе здесь нет места» , - пишет она.