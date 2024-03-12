Певица Валерия пригрозила выгнать Пригожина из дому, если он снова подарит ей что-то ненужное

В передаче «Ты не поверишь» певица Валерия рассказала, что ее супруг практически никогда не угадывал с подарком на 8 марта. В этот раз она пообещала выгнать его из дома, если он снова подарит ей что-то ненужное или не подходящее, пишет Муз ТВ.

Подарок оказался полностью невостребованным

Стоит отметить, что супруг, как и любой среднестатистический мужчина считает, что подарки должны быть утилитарными, к примеру, можно подарить сковородку или кастрюлю. Как рассказывает Валерия, Пригожин уже однажды подарил ей хлебопечку, которой она так ни разу и не воспользовалась, потому как часто находится на диете. В результате подарок оказался полностью невостребованным.

Вторым не совсем подходящим подарком был отпариватель, который продюсер купил, поддавшись маркетинговым уловкам. Но такому подарку обрадовалась не певица, а их помощница по дому.

Но в этом году, видимо, угрозы выгнать Пригожина из дому сработали и он подарил супруге фен-стайлер, которому Валерия очень обрадовалась.