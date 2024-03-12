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Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом

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Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом
Знаменитости
Источник фото: @n_kate_middleton

В последние месяцы информация о принцессе Уэльская, Кейт Миддлтон, подвергается спекуляциям, распространяются теории о ее исчезновении с декабря 2023 года. Она последний раз была замечена на Рождество, а затем попала в больницу 16 января 2024 года, где ей была сделана операция на следующий день. Официальные источники упоминают абдоминальную операцию, но без деталей. Британская королевская семья сохраняет медицинские сведения в тайне, что питает любопытство общественности. 

Астрологи указывают на аспекты, связанные с медицинскими процедурами. Под конец марта происходит важное астрологическое событие: Юпитер начинает формировать секстиль с луной Кейт Миддлтон и трин с ее Солнцем. Этот аспект Юпитер-Солнце может положительно повлиять на ее здоровье, а с аспектами Юпитер-Луна связаны большее личное счастье и позитив. Полное лунное затмение 25 марта в Весах попадает в третий дом ближайших родственников принцессы, однако сочетается с ее Венерой и Меркурием в шестом доме, что обещает успех и возвращение к обычной жизни. 

Теория о возможном разводе Кейт Миддлтон

Теория о возможном разводе основывается на астрологических аспектах, но существуют и другие комбинации, указывающие на возможное расставание. 

Спекуляции возросли, когда ее заметили в машине 4 марта 2024 года. Хотя официальные сообщения о ее выздоровлении успокаивают, по-прежнему остаются вопросы. Политика сохранения конфиденциальности медицинских данных королевской семьи лишь усиливает загадочность, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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