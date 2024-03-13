Кейт Миддлтон расстроена скандалом с фото в День матери — слухи о смерти и подробности

Принцесса Уэльская, Кейт Миддлтон, явно выражает разочарование и расстроенность из-за негативных комментариев и слухов, связанных с недавней фотографией, опубликованной принцем Гарри. На фотографии замечены отсутствие украшений, включая обручальные кольца, и предположения о возможном использовании фотошопа.

Внесла «незначительные коррективы» в фотоснимок

Принцесса призналась, что «путаница» и «несостыковки» в фотографии связаны с ее экспериментами с фотошопом, и она решила признать это, поскольку считала, что «лучшим решением будет признание». Она утверждает, что внесла «незначительные коррективы» в новый фотоснимок, который планировался как «неформальный» портрет для совместного использования в столь особый день.

Источник фото: @_kate_middleton_royal

Издание Mirror сообщило, что подруга Кейт рассказала, что она была «расстроена» бурей нелестных комментариев, вызванных фото, которая, по ее словам, должна была быть «невинной семейной фотографией». Также были упомянуты слухи о неудачной операции принцессы, что, вероятно, повлияло не лучшим образом на ее эмоциональное состояние.