«Я не обманываю своих героев»: журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в нечестной работе

Актер и звезда веб-сериала «Непосредственно Каха» Артем Калайджян обвинил Ксению Собчак в нечестной работе, но журналистка не стала молчать и в своем Телеграм-канале решила ему ответить, пишет Лента.ру.

Собчак отметила, что в 2021 году брала у Калайджяна интервью и тогда смогла полностью раскрыть его как личность. По ее словам, он оказался намного интереснее, нежели она предполагала.

Также Собчак добавила, что не вставляла в интервью отрывки записи, сделанные без ведома актера.

«Чего я не делаю никогда — я не обманываю своих героев. Правило off record («не под запись») для меня святое, это база. И я так никогда не делаю», — сообщила журналистка.

Ранее Калайджян рассказал, что в какой-то момент съемки Собчак сказала, что запись не ведется, но в итоге оказалось, что их снимают и один фрагмент разговора попал в финальную версию интервью. По словам актера, после этого случая он перестал ей доверять.