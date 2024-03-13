Любовь Успенская игнорирует суд против Филиппа Киркорова - названа причина

Многолетний конфликт Филиппа Киркорова и Любови Успенской вышел на новый уровень. Филипп Бедросович недавно подал в суд к Любови Залмановне, которая ранее назвала артиста женоненавистником.

Потребовал денежную компенсацию

Певец подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав от своей коллеги по музыкальному цеху компенсации в размере 10 000 000 руб. При этом на первое судебное заседание по этому резонансному делу сторона Любови Успенской даже не явилась, о чем сообщил адвокат Киркорова Александр Добровинский, пишет КП.

Успенская сочла неуместным судебный процесс

Юридический представитель Успенской Елена Сенина прокомментировала решение певицы не появляться на судебном процессе. Оно дала понять, что шансон-звезда просто не считает своё участие в скандальном процессе уместным в текущих обстоятельствах.

Она напомнила, что Успенская переживает за родину и не участвует в провокационных и скандальных мероприятиях, в частности в таких судебных процессах.

Ранее, к слову, Любовь Успенская рассказала о получении российского паспорта.