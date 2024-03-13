Информинг » Знаменитости » Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Image 16+
Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Певица Алла Пугачева получила более 20 млн рублей за два дня. Об этом изданию КП.ру рассказала ее знакомая.

Такой доход принес артистке ее новый альбом, который стал доступен для скачивания в РФ.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.

Это вдохновило Аллу Борисовну и она планирует записать новые песни, которые она когда-то купила. По словам знакомой артистки, эти песни у нее были в архиве, но, учитывая ажиотаж вокруг нового альбома, их выпуск может принести существенный доход Примадонне, несмотря на то, что в РФ она сейчас не живет.

Алла Пугачева с семьей покинула Россию после начала российской «военной спецоперации» на украинской территории. Она перебралась в Израиль, некоторое время жила в Юрмале и на Кипре.

1 марта 2023 года Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, который назвала «P.S». В него вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Также она начала публиковать новые песни.

Информационное агентство «Informing»

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Юлия Пересильд на презентации фильма «Вызов» в Китае появилась в обтягивающем мини

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

Сегодня, 12:28

Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Сегодня, 11:58

Телеведущий Первого канала Сергей Бабаев: «На стрессе я похудел и решил, что поправляться больше не буду»

Сегодня, 10:58

Любовь Успенская игнорирует суд против Филиппа Киркорова - названа причина

Сегодня, 05:28

Кейт Миддлтон расстроена скандалом с фото в День матери — слухи о смерти и подробности

Сегодня, 01:18

«Я не обманываю своих героев»: журналистка Ксения Собчак ответила на обвинения в нечестной работе

Сегодня, 00:53

Инстасамка намерена сдать ЕГЭ и поступить в университет

Вчера, 21:53

Куда пропала Кейт Миддлтон? Астрологи провели «расследование» и заговорили о разводе с принцем Уильямом

Вчера, 20:58

Певица Нюша воссоединилась с мужем в Дубае после скандала с любовницей

Вчера, 20:48

Певица Валерия пригрозила выгнать Пригожина из дому, если он снова подарит ей что-то ненужное

Вчера, 20:43

Суд не отменил статус иноагента для актрисы Яны Трояновой

Вчера, 19:58

Иван Ургант появится в дебютном фильме Солодникова «Во сне ты горько плакал»

Вчера, 19:38

Психолог рассказала, что произойдет с Ефремовым после освобождения

Вчера, 19:23

Александр Ревва снова вернулся в эфир: зрители недовольны

Вчера, 19:08

Буланова назвала себя «недоразвитой» из-за молодого мужа

Вчера, 15:18

Зачем Кейт Миддлтон отредактировала первое фото после операции – почему Кенсингтонский дворец отказался публиковать оригинал фото

Вчера, 12:28

«Это так несправедливо»: Рената Литвинова возмущена итогами «Оскара-2024»

Вчера, 01:53

Алена Хмельницкая рассталась с молодым избранником

11-03-2024, 23:33

Игорь Саруханов похудел на 25 кг: в этом заслуга его седьмой супруги

11-03-2024, 21:28

В Екатеринбурге звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов напал на подростков — что произошло

11-03-2024, 19:53

Новости партнеров
2023
ru-RU