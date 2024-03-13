Пугачева заработала за 2 дня более 20 миллионов рублей после выхода нового альбома

Певица Алла Пугачева получила более 20 млн рублей за два дня. Об этом изданию КП.ру рассказала ее знакомая.

Такой доход принес артистке ее новый альбом, который стал доступен для скачивания в РФ.

«Только на одной музыкальной российской платформе за два дня она заработала на скачиваниях нового альбома более 20 млн рублей. И это только на одной цифровой площадке, а их у нас немало», — заявила женщина.

Это вдохновило Аллу Борисовну и она планирует записать новые песни, которые она когда-то купила. По словам знакомой артистки, эти песни у нее были в архиве, но, учитывая ажиотаж вокруг нового альбома, их выпуск может принести существенный доход Примадонне, несмотря на то, что в РФ она сейчас не живет.

Алла Пугачева с семьей покинула Россию после начала российской «военной спецоперации» на украинской территории. Она перебралась в Израиль, некоторое время жила в Юрмале и на Кипре.

1 марта 2023 года Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, который назвала «P.S». В него вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта артистки в Кремлевском дворце в 2019 году. Также она начала публиковать новые песни.