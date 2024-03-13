Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

Артисты, которые покинули Россию два года назад, строят карьеру за границей, где зачастую готовы выступать за скромные гонорары, пишет kp.ru.

Чулпан Хаматова

В свое время Чулпан Хаматова получала за спектакль в «Современнике» 200 тыс. рублей. Сейчас знаменитая актриса живет в Латвии, где играет в Новом Рижском театре. Стоимость билетов на ее спектакль составляет от 25 до 40 евро. В России билет на спектакль с ее участием мог стоить и 200 евро.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева покинули Россию более года назад. Они были уволены из МХТ им Чехова, и сейчас живут в Каннах, в своей квартире. Актеры не упускают возможности выступить перед публикой, хотя столкнулись с отменой спектаклей. Супруги запланировали европейское турне и они уверены, что смогут успешно выступить.

Анатолий Белый

Анатолий Белый также уехал за границу. Сейчас он строит актерскую карьеру в Израиле, где живет со своей семьей. В прошлом году он выступил с моноспектаклем «Я здесь». В ближайшее время актер представит постановку «Натан».

Артур Смольянинов*

Ищет себе работу и Артур Смольянинов*. Говорят, актер выступает с концертами в «уютных рижских кафе». К примеру, 21 февраля он дал трехчасовой концерт, исполнив 17 песен. За это Артур* получил 500 евро и бесплатно поужинал с другими музыкантами.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ