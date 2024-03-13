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Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду

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Кто из числа беглых артистов вынужден работать за еду
Знаменитости
Источник фото: @dmitry_nazarov_official

Артисты, которые покинули Россию два года назад, строят карьеру за границей, где зачастую готовы выступать за скромные гонорары, пишет kp.ru.

Чулпан Хаматова

В свое время Чулпан Хаматова получала за спектакль в «Современнике» 200 тыс. рублей. Сейчас знаменитая актриса живет в Латвии, где играет в Новом Рижском театре. Стоимость билетов на ее спектакль составляет от 25 до 40 евро. В России билет на спектакль с ее участием мог стоить и 200 евро.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева

Дмитрий Назаров и его жена Ольга Васильева покинули Россию более года назад. Они были уволены из МХТ им Чехова, и сейчас живут в Каннах, в своей квартире. Актеры не упускают возможности выступить перед публикой, хотя столкнулись с отменой спектаклей. Супруги запланировали европейское турне и они уверены, что смогут успешно выступить.

Анатолий Белый

Анатолий Белый также уехал за границу. Сейчас он строит актерскую карьеру в Израиле, где живет со своей семьей. В прошлом году он выступил с моноспектаклем «Я здесь». В ближайшее время актер представит постановку «Натан».

Артур Смольянинов*

Ищет себе работу и Артур Смольянинов*. Говорят, актер выступает с концертами в «уютных рижских кафе». К примеру, 21 февраля он дал трехчасовой концерт, исполнив 17 песен. За это Артур* получил 500 евро и бесплатно поужинал с другими музыкантами.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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